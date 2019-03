Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>JUVENTUS ATLETICO GODIN / Dopo lo spavento di oggi pomeriggio, giungono novità positive sulle condizioni di Diego: il difensore dell', infatti, ha subito un colpo durante l'allenamento (una ginocchiata disulla sua coscia) ed è stato costretto ad interrompere la seduta. Le sue condizioni, per ora, non preoccupano i 'Colchoneros': si tratta semplicemente di una botta che non gli impedirà di essere in campo per la battaglia dell'Allianz Stadium. L'uruguaiano, in ogni caso, non avrebbe disputato la sfida contro ildi domani, in quanto squalificato.