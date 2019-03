JUVENTUS UDINESE FORMAZIONI / Partiranno dalla panchina sia Dybala che Mandzukic nell'undici della Juventus che ospiterà stasera l'Udinese nell'anticipo della 27° giornata di Serie A. Confermata anche l'esclusione dal 1' di Cristiano Ronaldo, con Allegri che si affiderà ad una formazione sperimentale con tanti big a riposo in previsione del match decisivo di martedì in Champions contro l'Atletico Madrid.

Juventus-Udinese, probabili formazioni

In difesa, dove si registrerà il rientro dopo oltre tre mesi di, spazio anche a Caceres, Rugani e Spinazzola. Alex Sandro sarà avanzato nel tridente d'attacco insieme a, quest'ultimo alla prima da titolare in campionato.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Caceres, Barzagli, Rugani, Spinazzola; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Alex Sandro, Kean, Bernardeschi. All.: Allegri



Udinese (3-5-2): Musso, De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Stryger Larsen, Sandro, Fofana, Zeegelaar; Pussetto, De Paul. All.: Nicola

