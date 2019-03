CALCIOMERCATO ATALANTA ILICIC / In vista della partita in programma domenica pomeriggio al Marassi contro la Sampdoria, Josip Ilicic, fantasista sloveno dell'Atalanta, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco le sue parole: "Sono stato molto vicino alla Samp, poi mi ha chiamato Sartori.

Contro di loro sarà dura, in casa sono molto forti ma se noi ci ripetiamo non dobbiamo avere paura". Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il mercato: ''Se sono pronto per un top club? E' da quando sono nato che sono pronto per una big". Il ricordo di Astori: "In quei tredici minuti ho sofferto molto, avevo un rapporto di grande amicizia con lui, anche fuori dal campo. La mia malattia? Per quasi due settimane non ho chiuso occhio, ora ho chiuso quella pagina e mi devo divertire, fare il gioco che mi piace e che ho fatto per tutta la mia vita.

