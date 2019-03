p>CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER PIROE / Joel, attaccante classe 1999 delè pronto ad innescare un Derby d'Italia per nella prossima finestra estiva di mercato: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la dirigenza dellae quella dell'hanno messo gli occhi sul promettente centravanti che ha realizzato 12 gol stagionali, tra cui 2 in Youth League. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il contratto di Peroe va in scadenza nel prossimo giugno: la dirigenza del PSV Eindhoven sta insistendo per il rinnovo del suo contratto senza successo. E' stata anche offerta la fascia di capitano della squadra B ma il giocatore al momento ha declinato qualsiasi offerta. Attenzione anche all’Everton.

