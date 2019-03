p>CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX /è uno dei nuovi gioielli del calcio europeo. Il classe ‘99 delè da tempo nel mirino della, che ha incontrato il suo agentee il presidente dei portoghesi, Secondo Manu Sainz, giornalista del quotidiano spagnolo AS , la Vecchia Signora sarebbe pronta a un investimento record per sbaragliare la concorrenza: “So che la Juventus abbia fatto già presente al presidente del Benfica il suo interesse per Joao Felix e che sarebbe pronta a pagare i 120 milioni di euro della sua clausola, anche se non so con quali modalità”, afferma a Calciomercato.it.

In Italia la notizia ha sorpreso: 120 milioni non sono troppi?

“È un calciatore straordinario e tutti, in Portogallo, mi confermano che sia un crack unico e che non c’è nessuno al suo livello nel calcio lusitano. Parliamo di un talento stratosferico e viste le cifre che girano oggi nel calciomercato, non mi sembra nemmeno caro. Anzi, ti dirò di più: so che il Benfica è sicuro di poter arrivare anche ad incassare con lui i 180 milioni che è costato Mbappè. Per la Juve, assicurarselo a 120 milioni, diventerebbe addirittura un affare”.

La Vecchia Signora sembra interessata anche Ruben Dias, altro gioiello del Benfica.

“Ai bianconeri piace molto, è un difensore giovane, una delle sorprese di questo campionato portoghese. Ha una clausola di circa 60 milioni, alla portata della Juventus, ma la concorrenza è enorme. L’Atletico Madrid lo vorrebbe come erede di Godin”.

Entrambi sono assistiti da Jorge Mendes, come Cancelo e Cristiano....

“D’altronde la relazione tra Mendes e la Juventus è sempre stata ottima, sin dai tempi delle operazioni Tiago e Andrade”.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui