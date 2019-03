CHAMPIONS LEAGUE / Mancano ancora altre 4 squadre all'appello che raggiungeranno Ajax, Tottenham, Manchester United e Porto nell'urna di Nyon del 15 marzo che darà vita al tabellone dei quarti di finale di Champions League.

Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Per l'occasione però ci sarà una svolta importante: come comunicato dalla Uefa sul propro sito, in questa data le 8 qualificate conosceranno non solo le rivali nel turno successivo, ma anche chi eventualmente incontreranno in semifinale come accadeva fino a qualche tempo fa. Per la finale invece ci sarà un ultimo sorteggio per stabilire la squadra che giocherà in casa la sfida di Madrid in programma il 1° giugno.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui