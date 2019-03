INTER SPAL KEITA / Il regalo più bello nel giorno del suo 24esimo compleanno Keita ha deciso di farselo da solo: dopo ben due mesi di assenza dal rettangolo verde di gioco, l'attaccante senegalese è pronto al rientro in campo. Lo staff medico nerazzurro ha voluto dosare bene i tempi di recupero e non anticipare il ritorno per evitare ulteriori problemi di natura muscolare. Ora però Keita è pronto a riprendersi l'Inter a partire già da domenica pomeriggio contro la Spal nella 27esima giornata di Serie A. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Keita, una manna dal cielo per Spalletti

Keita ha postato una foto sul proprio profilo Instagram con la scritta: ''Pronti per domenica'', mentre l'Inter sui suoi canali social ha pubblicato un video di un gol in allenamento da parte del suo numero 11. Indizi che sembrano parlare chiaro.

Difficilmente Keita troverà spazio dal primo minuto ma la sensazione è che il senegalese venga utilizzato a partita in corso da LucianoUn test importante per mettere minuti nelle gambe in vista di una settimana decisiva per le sorti del campionato nerazzurro. Giovedì sera è in programma il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l', domenica sera il derby contro il. Il recupero di Keita è fondamentale visto l'emergenza nel reparto offensivo nerazzurro:è squalificato in Europa e in diffida in campionato,è in forse per il derby mentre le condizioni di, uscito malconcio dalla Commerzbank-Arena, verranno valutate nei prossimi giorni. In attesa di capire quale sarà il futuro di Mauro, Keita ha l'occasione giusta per mettersi sulle spalle l'Inter. Anche perché c'è un riscatto da conquistare: dopo aver investito già 6 milioni di euro in estate, entro fine maggio la dirigenza nerazzurra dovrà decidere se versarne altri 34 nelle casse del