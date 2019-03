CALCIOMERCATO MILAN BIGLIA PLAYMAKER / Domani sarà quasi certamente il giorno del ritorno in campo dal primo minuto di LucasBiglia. Il centrocampista argentino, out da diversi mesi per infortunio, non gioca una partita da titolare dal 28 ottobre 2018. Tantissimo tempo. Tempo in cui è salito in cattedra nel ruolo di playmaker Bakayoko. L'ex Monaco dopo tante critiche ha conquistato San Siro che gli ha dedicato anche un coro personale ma nell'ultimo match contro il Sassuolo è apparso un po' appannato e in vista del derby dovrebbe riposare.

Sarà dunque l'occasione di ammirare nuovamente Biglia: l'argentino è chiamato a dare tutto nei prossimi mesi per capire se il Milan può ancora contare su di lui.

L'intenzione dei rossoneri è quella di puntare su Bakayoko e sull'argentino nel ruolo di playmaker. Se l'ex Lazio dovesse offrire buone garanzie il calciomercato Milan a centrocampo della prossima estate si concentrerà sulle mezz'ali. Per restare aggiornato con tutte le news legate ai rossoneri CLICCA QUI.

Senza Montolivo, Bertolacci e Jose Mauri ci sarà spazio per almeno una mezzala di livello con il sogno Milinkovic-Savic sempre vivo. Se Biglia non dovesse convincere, il Milan potrebbe affondare anche per altri profili come Tonali o Sensi, capaci di giocare davanti la difesa.

