p>GATTUSO DI FRANCESCO RANIERI/ In occasione della conferenza stampa della vigilia di, il tecnico del Milan Rinosi è soffermato sull'attualità della, diretta concorrente dei rossoneri, e del cambio di guida tecnica a Trigoria: "Mi dispiace per- commenta Gattuso - perché allena da anni con grandi risultati, è giovane ma io sinceramente penso a quello che devo fare io. Mi dispiace perché con Eusebio ho un grande rapporto ma penso a far esprimere al massimo la mia squadra". Un commento il tecnico lo dedica a Claudio: "Ha fatto un miracolo sportivo con il Leicester, allena da anni in giro per il mondo e ha competenze: è un maestro e sono contento del suo ritorno in Italia".