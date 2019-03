CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / Durante la conferenza stampa odierna, Rino Gattuso non ha risposto solamente alle domande su Chievo-Milan, ma anche a quelle sul suo futuro.

"Ora sono saldo? Se perdo un paio di partite torno in bilico. Non ci casco con questi giochetti, la cosa più importante è il futuro del Milan. Il prossimo anno potrei anche trovarmi in Arabia Saudita, in Spagna o a casa mia... non lo so... devo pensare a domani".