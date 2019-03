Chievo-Milan, i convocati di Gattuso: torna Caldara

MILAN CHIEVO CONVOCATI GATTUSO CALDARA / C'è anche MattiaCaldara tra i convocati di Rino Gattuso in vista del match Chievo-Milan di domani. L'ex Juventus e Atalanta, dopo aver giocato con la Primavera, viene chiamato in prima squadra dopo il lungo infortunio. Presenti anche Strinic e Reina. Out lo squalificato Rodriguez e Zapata.

Per restare aggiornati con tutte le news legate ai rossoneri CLICCA QUI . Ecco i convocati:

Donnarumma A., Donnarumma G., Reina; Abate, Calabria, Caldara, Conti, Laxalt, Musacchio, Romagnoli, Strinic; Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Montolivo, Paquetà; Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

