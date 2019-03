Calciomercato Roma, UFFICIALE: addio Monchi, ecco la formula

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI / Ora è anche ufficiale: Monchi non è più il direttore sportivo della Roma. Il club giallorosso ha ufficializzato il tutto con una nota apparsa sul proprio sito dalla quale si apprende anche la formula dell'addio: "AS Roma e il direttore sportivo Monchi confermano di aver raggiunto un accordo per risolvere consensualmente il proprio rapporto lavorativo.

Al dirigente vanno i ringraziamenti del Club per l’impegno profuso". Nel comunicato comparso sul sito della Roma , il club giallorosso ha inserito anche le dichiarazioni dello stesso: “Voglio ringraziare il presidente Pallotta, il management, lo staff, i giocatori e i tifosi per il loro sostegno. Auguro alla Roma i migliori successi per il futuro." In chiusura si apprende che: "La direzione sportiva è stata affidata a Frederic Massara".