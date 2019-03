Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>JUVENTUS ATLETICO MADRID GODIN INFORTUNIO / Ansia in casain vista della gara di ritorno diLeague contro la. Stando a quanto riportato da 'AS.com', il difensore uruguaianoha lasciato anzitempo l'allenamento di oggi a causa di un colpo alla gamba destra ricevuto da un compagno durante un torello che ha costretto i sanitari ad intervenire. Dopo il colpo ricevuto, Godin ha provato comuqnue a rimanere in campo per concludere l'allenamento salvo arrendersi dopo qualche minuto optando per il rientro negli spogliatoi. Ancora non è possibile definire la reale entità dell'infortunio del centrale dell'Atletico che tiene col fiato sospeso i tifosi 'Colchoneros'.