CALCIOMERCATO SOLSKJAER MANCHESTER UNITED MOLDE / Ole Gunnar Solskjaer è diventato il vero e proprio eroe del Manchester United che ha passato a sorpresa il turno di Champions contro il PSG dopo il pesante KO dell'andata. Una vera e propria impresa che avvicina sempre di più il giovane tecnico alla permanenza sulla panchina dei 'Red Devils'.

Lo stesso Solskjaer ha parlato del proprio futuro in conferenza stampa: "Sono qui per fare il mio lavoro, non sono qui per emozionarmi. Il contratto? Non posso averne due, quindi quello col Molde è stato interrotto consensualmente per permettermi di venire ad aiutare il Man United e ho firmato un accordo fino a giugno. Speriamo che i calciatori che arriveranno resteranno qui per molti anni. Amo allenare questi ragazzi e lavorare qui. Come dico sempre io voglio fare il massimo per il club giorno dopo giorno, poi quando verrà presa una decisione, vedremo quale sarà".