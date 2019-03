CALCIOMERCATO JUVENTUS NDOMBELE POGBA / Aaron Ramsey ma non solo per la Juventus che in vista della prossima estate pensa a potenziare anche la mediana. Tra i nomi più suggestivi c'è sicuramente quello di Paul Pogba, ma il ritorno del centrocampista francese appare piuttosto complicato. L'edizione odierna di 'Tuttosport' evidenzia quindi come i bianconeri abbiano già pensato ad un'alternativa al campione del mondo transalpino.

La Juventus sarebbe ancora sulle tracce di, 22enne di proprietà delche rappresenterebbe una pista concreta nonché una valida alternativa allo stesso Pogba. Nonostante non manchi il feeling con il presidente Aulas, l'OL resta bottega carissima come testimonia il prezzo da 60 milioni ben saldo sul mediano di origini congolesi.