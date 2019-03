CALCIOMERCATO FRIMPONG ARSENAL RITIRO / Ad appena 27 anni si ritira il ghanese Emmanuel Frimpong. Attraverso i suoi profili social il classe 1992 cresciuto nell'Arsenal ha annunciato ieri sera la dolorosa decisione di ritirarsi dal calcio giocato a causa di una serie di infortuni al ginocchio che non gli permettono più di giocare con continuità ed a certi livelli.

Frimpong in passato ha vestito anche le maglie di Athletic Eskilstuna, Barnsley, Ufa, Fulham, Charlton, Wolverhampton ed Arsenal Tula. L'ex prodotto delle giovanili dei 'Gunners' ha scritto: "Ho avuto dei problemi con il mio ginocchio negli ultimi cinque anni e sono tornato a giocare a livello professionistico. Ma da novembre 2017 non sono più sceso in campo per un problema al ginocchio e ho deciso di non optare per l’operazione perché non mi stava più divertendo il calcio giocando con il dolore".