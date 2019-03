DIRETTA SAMPDORIA ATALANTA - La Sampdoria e l'Atalanta si affrontano in uno scontro diretto in chiave Europa League valido per l'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A. I blucerchiati di Giampaolo vogliono bissare il successo dell'andata per operare il sorpasso sugli orobici di Gasperini che invece sono alla ricerca della vendetta sportiva per tenere a distanza i liguri.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Sampdoria (4-3-1-2) Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella. All. Giampaolo

Atalanta (3-4-1-2) Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello, Hateboer; de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA:

Juventus 75; Napoli * 56; Milan 51; Inter 50; Roma *, Torino, Atalanta 44; Lazio ** 41; Sampdoria 39; Fiorentina * 36; Parma 33, Sassuolo * 31; Genoa 30; Cagliari 27; Udinese * 25; Spal 23; Empoli * 22; Bologna 21; Frosinone 17; Chievo 10.

* una gara in meno

** due gare in meno

