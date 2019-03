DIRETTA FROSINONE TORINO - La 27esima giornata del campionato di Serie A mette di fronte il Frosinone ed il Torino in una sfida molto delicata. Da un lato i ciociari di Baroni vogliono centrare la prima vittoria casalinga per alimentare la possibilità di centrare la salvezza. Dall'altra i granata di Mazzarri vanno a caccia del terzo successo consecutivo per continuare la corsa ad un posto in Europa League.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Benito Stirpe' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Gori, Molinaro; Ciano, Pinamonti. Allenatore: Baroni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Mazzarri

CLASSIFICA:

Juventus 75; Napoli * 56; Milan 51; Inter 50; Roma *, Torino, Atalanta 44; Lazio ** 41; Sampdoria 39; Fiorentina * 36; Parma 33, Sassuolo * 31; Genoa 30; Cagliari 27; Udinese * 25; Spal 23; Empoli * 22; Bologna 21; Frosinone 17; Chievo 10.

* una gara in meno

** due gare in meno

