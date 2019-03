JUVENTUS UDINESE PROBABILI FORMAZIONI CALCIOMERCATO DIRETTA TV / La Juventus ospita l'Udinese questa sera per l'anticipo di campionato. Ma l'attenzione del popolo bianconero va inevitabilmente al 12 marzo, notte cruciale per il cammino in Europa dei campioni d'Italia nel match con l'Atletico Madrid. L'impegno decisivo in Champions League e il più che rassicurante +16 in classifica sul Napoliinducono Massimiliano Allegri ad affidarsi ad un ampio turnover per l'impegno contro i friulani di Nicola, con tanti big a riposo e almeno inizialmente in panchina. Juventus-Udinese, match della 27° giornata di Serie A: probabili formazioni, guida Tv e ultime di calciomercato sul futuro di Allegri, Mandzukic, Kean e de Paul.

Juventus-Udinese, Cristiano Ronaldo in panchina. Dubbio Dybala

La Juventus ha virtualmente chiuso i giochi per la corsa al titolo domenica scorsa dopo il sofferto 2-1 del 'San Paolo' contro il Napoli, che ha permesso ai campioni d'Italia di allungare ulteriormente il distacco in vetta rispetto ai rivali partenopei. L'ottavo scudetto sembra ormai in cassaforte con Ronaldo e compagni proiettati sul match da dentro o fuori della prossima settimana con l'Atletico Madrid, quando si deciderà il destino in Champions della 'Vecchia Signora' e dove i bianconeri dovranno ribaltare il pesante 2-0 rimediato al 'Wanda Metropolitano'.

Sarà una Juve sperimentale quella che si vedrà stasera all''Allianz Stadium' contro l'Udinese: ad iniziare dall'esclusione dall'undici titolare di Cristiano Ronaldo, alla seconda panchina in Serie A dopo quella nel giorno di Santo Stefano in casa dell'Atalanta. Turno di riposo anche per Mandzukic, non al meglio della condizione per via di un piccolo problema al ginocchio, mentre per Dybala (botta al piede) si deciderà dopo la rifinitura di questa mattina. Se Allegri non dovesse rischiare l'argentino, spazio nel tridente d'attacco ad Alex Sandro insieme a Bernardeschi e Kean, con il baby classe 2000 all'esordio stagionale in campionato. In difesa davanti a Szczesny si rivedrà dopo oltre tre mesi Barzagli, mentre riposeranno Bonucci e capitan Chiellini: spazio anche per Caceres e Rugani, con Spinazzola che partirebbe titolare nel caso in cui Alex Sandro venisse avanzato nel trio offensivo.

Senza Khedira e(squalificato al pari di Cancelo), scelte obbligate in mediana con Bentancur,e Matuidi in campo dal primo minuto.

Sarà invece 3-5-2 per l'Udinese di Nicola, che tra gli altri deve rinunciare all'ex della partita Mandragora, appiedato dal giudice sportivo. In cabina di regia ci sarà Sandro, mentre in attacco dovrebbe restare fuori Okaka, non al meglio della condizione: Pussetto, decisivo domenica contro il Bologna, farà coppia con l'uomo mercato de Paul. Il match tra Juventus e Udinese sarà visibile live su Sky Sport Serie A e Sky Calcio canale 251 con collegamento a partire dalle 20. Gli abbonati Sky potranno seguire la sfida anche sulla piattaforma streaming Sky Go. L'anticipo di Torino verrà arbitrato da Chiffi (sezione di Padova), con Pasqua alla postazione VAR.

Juventus-Udinese, le probabili formazioni:

Juventus (4-3-2-1): Szczesny; Caceres, Barzagli, Rugani, Alex Sandro (Spinazzola); Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala (Alex Sandro); Kean. All.: Allegri

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Stryger Larsen, Sandro, Fofana, Zeegelaar; de Paul, Pussetto. All.: Nicola

Calciomercato, Juventus-Udinese vetrina per de Paul, Kean e Pussetto

La partita di stasera servirà da palcoscenico anche per vedere all'opera alcuni profili molto appetiti sul calciomercato. Ad iniziare da Rodrigo de Paul, gioiello dell'Udinese entrato in pianta stabile nelle convocazioni di Scaloni nella Nazionale argentina. Sul numero 10 sono posati gli occhi specialmente dell'Inter, che resterebbe in vantaggio sul Napoli per la prossima estate. Fari puntati all''Allianz Stadium' anche su Pussetto, uomo copertina nelle ultime settimane della formazione allenata da Nicola. In casa Juve, con Allegri che ha rimandato a fine stagione ogni discorsi sul suo futuro e Mandzukic ormai ad un passo al rinnovo fino al 2021, le attenzioni saranno riservate soprattutto su Moise Kean. Vetrina importante contro l'Udinese per il classe 2000, con la dirigenza della Continassa che nelle prossime settimane discuterà insieme all'agente Raiola il futuro - con eventuale rinnovo - del giocatore. Kean, nel mirino soprattutto di Chievo e Parma lo scorso gennaio per una cessione in prestito, farebbe gola soprattutto all'Ajax e potrebbe rientrare nell'affare de Ligt, obiettivo sensibile dei bianconeri per svecchiare il reparto difensivo.

