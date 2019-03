DIRETTA BOLOGNA CAGLIARI - Il Bologna ospita il Cagliari nel lunch match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno. Reduce da tre sconfitte di fila, i felsinei di Mihajlovic devono vincere per riprendere la corsa salvezza ed avvicinarsi a Empoli e Spal. I sardi di Maran, invece, sognano il colpaccio per allontarsi definitivamente dalla zona retrocessione.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Dall'Ara' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Palacio. All. Mihajlovic

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Bradaric, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran (da confermare)

CLASSIFICA:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui