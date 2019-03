CALCIOMERCATO INTER MOURINHO CINA / Josè Mourinho dopo l'esonero con il Manchester United è ancora a caccia di una nuova sistemazione. Nella serata di ieri era emerso un presunto retroscena che avrebbe visto lo 'Special One' accostato anche alla panchina della nazionale cinese. Il portoghese però non sarà il commissario tecnico della Cina, stando almeno a quanto sottolineato dalla Cfa, la Federcalcio di Pechino, che ha risposto ai rumors in questione.

La federazione ha infatti chiarito la vicenda sul social 'Weibo': "Le notizie secondo cui abbiamo proposto a Mourinho il ruolo di allenatore della nazionale non sono vere, non credeteci." La Cfa, ancora a caccia del sostituto di, non ha invece fatto menzione di Fabioche stando ai media cinesi sarebbe in pole per la panchina della nazionale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI