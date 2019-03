CALCIOMERCATO MILAN OLMO / Il Milan continua ad andare a caccia di giovani talenti in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', infatti, ieri alcuni emissari del club rossonero erano in Croazia per visionare dal vivo Dani Olmo, talento spagnolo della Dinamo Zagabria classe 1998. L'ex canterano del Barcellona ha già collezionato 6 reti ed 8 assist in stagione e può giocare in diverse zone del centrocampo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Olmo avrebbe inoltre già raggiunto un valore vicino ai 20 milioni di euro nonostante la giovanissima età. La sfida tra Dinamo Zagabria e Benfica ha però offerto anche altri giovani talenti da visionare. Molto interesse il Milan lo ha anche per, centrocampista (2,5 mln), e soprattutto per il 18enne, ala sinistra paragonato a Ivan Perisic. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI