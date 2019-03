CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT BARCELLONA AJAX BAYERN MONACO - Matthijs de Ligt continua ad agitare il mercato europeo. Dopo la sontuosa prestazione del 'Bernabeu' contro il Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, circola ancora con più forza il suo nome, accostato a diversi top club. In primis, il Barcellona di Ernesto Valverde, uscito allo scoperto con le dichiarazioni del presidente Josep Bartomeu. Anche la Juventus è segnalata sulle sue tracce, così come l'Atletico Madrid, prossimo avversario della squadra di Allegri in Champions.

