Calciomercato Roma, dopo Di Francesco tocca a Monchi: rescissione in arrivo

CALCIOMERCATO ROMA ESONERO DI FRANCESCO RESCISSIONE MONCHI ARSENAL - Si avvicina a grandi passi alla conclusione l'avventura di Monchi alla Roma. Da diversi mesi, la nostra redazione vi racconta della futura destinazione del direttore sportivo, diretto all'Arsenal dove ritroverà Unai Emery.

Ma l'addio al club giallorosso, invece che a fine stagione, avverrà nelle prossime ore . L'ex Siviglia, dopo l'esonero di Eusebioe il prossimo arrivo di Claudio, è pronto a chiudere la sua esperienza capitolina in anticipo: la risoluzione contrattuale è ad un passo. Ieri Monchi ha salutato tutto lo staff di Trigoria, non partecipando alla trattativa per il nuovo allenatore. Termina, dunque, dopo meno di due stagioni l'avventura del dirigente spagnolo alla corte del club di James