JUVENTUS UDINESE FORMAZIONE RONALDO / Una Juventus sperimentale affronterà questa sera all''Allianz Stadium' l'Udinese per l'anticipo della 27° giornata di Serie A. Massimiliano Allegri non vuole correre rischi in vista del fondamentale match di martedì prossimo in Champions con l'Atletico Madrid e lascerà tanti big a riposo nella sfida contro i friulani.

Ad iniziare da, alla seconda panchina in campionato dopo quella di Bergamo con l'Atalanta.

La rifinitura di stamane scioglierà i dubbi sulla presenza di Dybala: se l'argentino non verrà rischiato, Allegri avanzerà Alex Sandro (con conseguente utilizzo di Spinazzola in difesa) nel tridente d'attacco insieme a Bernardeschi e alla novità Kean, quest'ultimo alla primo gettone da titolare in stagione in Serie A. In difesa dopo oltre tre mesi torna Barzagli, con Rugani e Caceres a completare il reparto. Squalificati Cancelo e Pjanic, tireranno il fiato anche Mandzukic (non al meglio) Bonucci e capitan Chiellini. Scelte obbligate invece a centrocampo dove scenderanno in campo dall'inizio Bentancur, Emre Can e Matuidi.

Juventus, probabile formazione anti-Udinese (4-3-2-1): Szczesny; Caceres, Barzagli, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Bernardeschi, Dybala; Kean.

