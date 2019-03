CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN / La notte di Moise Kean. Il baby attaccante potrebbe partire per la prima volta titolare questa sera in campionato nell'anticipo contro l'Udinese. Per l'ex Verona ci sarà spazio come annunciato ieri in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, che in vista dell'Atletico Madrid terrà a riposo - almeno inizialmente - Cristiano Ronaldo.

Un'occasione per mettersi in mostra anche in chiave mercato per Kean, che nella stagione in corso è sceso in campo da titolare - andando peraltro anche a segno - soltanto nella gara di Coppa Italia con il Bologna.

Il futuro del classe 2000 resta in bilico, con la dirigenza della Continassa che nelle prossime settimane dovrebbe incontrare l'agente del giocatore Raiola per fare il punto della situazione e discutere del rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2020. Per Kean resterebbe viva l'ipotesi Ajax nell'affare de Ligt, con Paratici che potrebbe comunque inserire nell'eventuale trattativa un'opzione di recompra. Per il talentuoso attaccante lo scorso gennaio si erano fatte avanti diverse formazioni di Serie A, Chievo e Parma in particolare.

