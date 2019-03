Calciomercato Inter, tocca a Icardi: le ultime tra campo e futuro

CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Dopo la tempesta, c'è calma apparente su Mauro Icardi. Il bomber argentino anche ieri non è sceso in campo nel match di Europa League tra l'Inter e l'Eintracht, durante il quale è 'scoppiata' l'emergenza offensiva dei nerazzurri, considerando l'infortunio di Perisic e l'ammonizione al diffidato Lautaro Martinez.

Così, in vista del match di ritorno, l'Inter avrà bisogno di 'Maurito', chiamato a fare un passo verso la società scendendo in campo: già oggi si attendono novità importanti, considerate le voci circa il suo ritorno a disposizione di clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Al momento, dopo l'incontro "cordiale" avvenuto nei giorni scorsi, ciò che trapela dall'entourage di Icardi è la sensazione di una calma apparente, anche perché la questione non è ancora risolta: molto, se non tutto, dipenderà dall'atteso colloquio tra il calciatore e il presidente Steven Zhang. Intanto, sul fronte rinnovo, nelle prossime settimane si attende l'offerta nerazzurra promessa da Marotta: in caso di mancato accordo, sarà più probabile l'addio dell'ex capitano a fine stagione.

