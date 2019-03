CALCIOMERCATO MILAN ROMAGNOLI / Il Milan blinda il suo capitano. Alessio Romagnoli è uno degli alfieri di Gattuso e leader imprescindibile al momento del reparto difensivo della formazione rossonera.

Sul centrale di Anzio si sono posate da tempo le attenzioni di, con i 'Blues' però che per le prossime due sessioni di mercato sono stati bloccati dopo la sanzione della Fifa.

Stando al 'Corriere dello Sport' il Milan non ha comunque intenzione di ascoltare eventuali offerte per Romagnoli, che lo scorso giugno ha rinnovato fino al 2022 con il 'Diavolo'. In Italia è la Juventus a tenere sempre nel radar il centrale classe '95 che, a meno di offerte 'clamorose', resterà ancora per lungo tempo uno degli alfieri dello scacchiere di Gennaro Gattuso.

