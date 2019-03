CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / In attesa di Juventus-Atletico Madrid, decisiva per il cammino in Champions League, arriva la firma di Mario Mandzukic. L'attaccante croato sarebbe ad un passo dal rinnovo con la società bianconera e, come scrive 'Tuttosport', l'ufficialità dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni o appena dopo l'incrocio europeo contro gli spagnoli.

Mandzukic lo scorso gennaio era stato tentato da alcune offerte dalla Cina, rispedite però al mittente.

Il jolly campione del mondo allungherà il proprio contratto di un anno rispetto alla scadenza attuale fissata nel 2020 e andrà a guadagnare un ingaggio di 4,5 milioni di euro più bonus a stagione, leggermente inferiore rispetto ai 5 milioni che percepisce attualmente. Mandzukic resterà quindi in maglia bianconera almeno fino a 35 anni con la Juve che ha rinnovato la sua totale fiducia, non solo per le prestazioni in campo ma anche come leader dello spogliatoio. Anche il feeling con Cristiano Ronaldo e i tifosi avrebbero inciso nella decisione dei vertici della Continassa, con il croato pronto al riscatto e a cancellare la 'crisi' di questi primi mesi del 2019 dove non è andato ancora a segno.

