Calciomercato Milan, colpo Chiesa: strategia pronta per beffare la Juve

CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS CHIESA / Tutti in fila per Federico Chiesa. Il talento della Fiorentina è considerato tra i migliori prospetti del calcio italiano ed ha, inevitabilmente, catturato le attenzioni di molteplici società. Su di lui la Juventus sembra in prima fila, ma altri club italiani e stranieri sono disposti a beffare i bianconeri.

Tra questi c'è anche il, che, riporta 'Tuttosport', avrebbe già un piano per acquistarlo: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Considerate le cifre probitive (viene valutato 80-100 milioni di euro), la conditio sine qua non del Milan sarà l'accesso alla prossima edizione della Champions League, eventualità che darebbe più elasticità ad Elliot anche se il Tas dovesse confermare la sentenza sul Fair Play Finanziario per il periodo 2014-17. I rossoneri, però, avranno la necessità di cedere alcuni pezzi pregiati per accumulare le somme necessarie all'acquisto di Chiesa. Il primo nome è André Silva, per il quale si cerca un club che garantisca 35 milioni di euro per acquistarlo. Da monitorare anche il futuro di Kessie e Suso, entrambi valutati circa 40 miioni. Infine, non è escluso che, per convincere i viola, il Milan metta sul piatto alcune contropartite: una di queste potrebbe essere proprio André Silva, anche se il profilo che piace a Corvino è quello di Cutrone; sul tavolo potrebbero finire anche i nomi di Laxalt o Castillejo.

