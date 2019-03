Calciomercato Roma, UFFICIALE Ranieri: le sue prime parole. Addio di Monchi!

CALCIOMERCATO ROMA RANIERI / AGGIORNAMENTO ORE 19.45 - Ranieri ha rilasciato nuove dichiarazioni ai microfoni di 'Roma TV': ecco il suo appello ai tifosi giallorossi.

17.54 - Non solo Di Francesco e Monchi: ai saluti anche il medico sociale Riccardo Del Vescovo.

16.40 - Ora è arrivato anche l'annuncio ufficiale: la Roma - attraverso i propri canali - ha annunciato che Ranieri è il nuovo tecnico: "Siamo lieti di dare il bentornato a Claudio Ranieri - afferma Pallotta - L’obiettivo che abbiamo in questa stagione è finire più in alto possibile in classifica e ottenere la qualificazione in Champions League". Ecco anche le prime parole da tecnico della Roma di Ranieri.

16.25 - In ritardo rispetto al previsto, è iniziato ora il primo allenamento condotto da Claudio Ranieri.

15.40 - L'allenamento della Roma è stato posticipato.

14.42 - Monchi ha scritto un messaggio d'addio sui propri profili social: "E' bastato un secondo per scegliere la Roma, sarà impossibile dimenticarla".

13.50 - Ora è ufficiale: rescissione consensuale tra la Roma e Monchi.

Lo ha annunciato il club giallorosso, svelando anche il nome del sostituto

13.41 - Ranieri è arrivato a Trigoria.

12.50 - Ranieri lascia Villa Stuart per dirigersi a Trigoria, dove firmerà il contratto.

12.07 - Prima di raggiungere Trigoria per la firma del contratto, Ranieri sosterrà delle visite di routine a Villa Stuart, dove potrebbe incontrare il suo nuovo calciatore Federico Fazio. Nel pomeriggio, come detto, svolgerà il primo allenamento.

ORE 11.43 - Nel pomeriggio, verso le 16, il prossimo allenatore della Roma, Claudio Ranieri, dirigerà il primo allenamento con la squadra giallorossa.

ORE 10.39 - Ecco i dettagli e motivi che hanno spinto Monchi a dire addio alla Roma, con l'Arsenal sullo sfondo.

ORE 10.25 - Claudio Ranieri atterrato in Italia. Si attende l'incontro con la società romanista.

ORE 10.21 - Dopo Di Drancesco, tocca a Monchi: il dirigente è vicino alla rescissione consensuale con la società giallorossa.

ORE 8.05 - Ranieri è partito da Londra: il tecnico è atteso a Ciampino per le 10.30. Cresce l'attesa per la firma e l'ufficialità.

Addio Di Francesco, ecco Ranieri. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la Roma ha deciso di affidarsi all'esperto tecnico italiano, reduce dalla deludente esperienza al Fulham, per agguantare il quarto posto nella classifica di Serie A. Ieri, al termine di una giornata ricca di riflessioni, riunioni e contatti, la dirigenza ha quindi deciso di cambiare la guida tecnica per dare una sterzata decisiva alla stagione, comunicando l'esonero dell'allenatore nel tardo pomeriggio. Claudio Ranieri, atteso oggi in Italia verso le 10.30, dovrebbe firmare contratto di tre mesi. Per lui si tratta di un gradito ritorno dopo l'esperienza dal 2009 al 2011.

