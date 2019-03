Calciomercato Roma, è il giorno di Ranieri: i dettagli

CALCIOMERCATO ROMA RANIERI / AGGIORNAMENTO ORE 8.05 - Ranieri è partito da Londra: il tecnico è atteso a Ciampino per le 10.30. Cresce l'attesa per la firma e l'ufficialità.

Addio Di Francesco, ecco Ranieri.

Dopo l'eliminazione dalla, laha deciso di affidarsi all'esperto tecnico italiano, reduce dalla deludente esperienza al, per agguantare il quarto posto nella classifica di. Ieri, al termine di una giornata ricca di riflessioni, riunioni e contatti, la dirigenza ha quindi deciso di cambiare la guida tecnica per dare una sterzata decisiva alla stagione, comunicando l'esonero dell'allenatore nel tardo pomeriggio. Claudio, atteso oggi in Italia verso le 10.30, dovrebbe firmare contratto di tre mesi. Per lui si tratta di un gradito ritorno dopo l'esperienza dal 2009 al 2011.