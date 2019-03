Calciomercato Juventus, da de Ligt a Chiesa: Paratici scatenato

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Mentre la squadra prosegue il suo cammino in campionato e Champions League, la dirigenza progetta i successi futuri. La Juventus, infatti, quando mancano circa quattro mesi all'apertura del calciomercato estivo, è già al lavoro per la prossima stagione, quando si prevedono molteplici cambiamenti. Il sogno per la difesa resta Matthijs de Ligt, centrale 19enne dell'Ajax seguito dalle migliori società al mondo: il d.s. Paratici, riporta 'Tuttosport', starebbe continuando a monitorare la situazione attraverso Mino Raiola, agente del calciatore.

Intanto, sempre per il reparto arretrato, è già stata impostata l'operazione per Rubendel(che prevederebbe l'arrivo diin Portogallo), mentre continuano a piaceredeldell'. Anche per gli altri ruoli, però, la Juve è al lavoro su più fronti: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Per il centrocampo, la Juventus continua a sognare il ritorno di Pogba, che potrebbe essere facilitato solo dal mancato accesso del Manchester United alla prossima Champions League. Intanto, i bianconeri starebbero continuando a lavorare per Tanguy Ndombele, 22enne del Lione valutato circa 60 milioni di euro. Infine, spostandoci in attacco, la Juve sarebbe in pole per Federico Chiesa della Fiorentina, con Milan, Inter e Roma in seconda fila. Qualora dovesse svanire l'affare coi toscani, nel mirino resta il giovane Zaniolo della Roma

