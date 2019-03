EUROPA LEAGUE NAPOLI SALISBURGO ROSE / Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Salisburgo Marco Rose ha analizzato il 3-0 in favore del Napoli: "Siamo stati coraggiosi, ma a fasi alterne. Abbiamo cominciato bene, dovevamo sfruttare meglio le occasioni arrivate. I gol subiti nel primo tempo sono stati pesanti e quando abbiamo provato a reagire nella ripresa è arrivato l'autogol. Contro squadre come il Napoli non si può essere così altalenanti, perché poi ti puniscono.

Dovremo lavorare molto su quanto fatto stasera, sarebbe stato importante fare almeno un gol in vista del match di ritorno ma non ci siamo riusciti.sarebbero pronti anche per giocare in un altro campionato, ma ci sono tanti altri calciatori bravi nella nostra squadra che non hanno mostrato tutte le loro qualità stasera. Percentuali? Ribaltare un 3-0 è complicato, ma il calcio non è mai scritto. Se segnassimo un gol all'inizio potremo provarci. Mi auguro che sia in ogni caso una grande partita da parte dei miei. Non dobbiamo piangerci addosso per quanto fatto stasera, proviamo ad imparare da queste partite e guardiamo avanti. Le assenze del Napoli? Dobbiamo pensare a fare gol senza pensare troppo a".