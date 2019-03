NAPOLI SALISBURGO MILIK / C'è anche lo zampino di Milik nel 3-0 del Napoli contro il Salisburgo. Per il polacco si tratta del primo gol in Europa: "Non mi pesava ma ho giocato poco in Europa - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Sono felice soprattutto per la vittoria, mi auguro di passare il turno.

Avversario difficile? Non bisogna sottovalutarlo, vogliamo giocare come sappiamo fare. Oggi abbiamo creato tante occasioni ma si può fare meglio.? Per me è uguale, sceglie il mister, io voglio giocare e fare più gol possibili per arrivare fino in fondo"

ATTACCANTI POLACCHI - "Secondo me devo ancora migliorare tantissimo. Il destro? Si giustamente... so che devo migliorare"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui