INTER SCALONI ICARDI ARGENTINA / Lionel Scaloni chiarisce la situazione di Mauro Icardi in casa Argentina. Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico dell'Albiceleste ha parlato così del momento dell'attaccante: "Il presente di Icardi è complicato. Ha preso le sue decisioni e noi ci basiamo su queste per prendere le nostre.

Vedremo più avanti se verrà con noi in Copa America. Ho parlato con lui e ha capito bene la situazione. Sono stato giocatore anche io e non voglio più commentare l'argomento. Spero solo di poterlo recuperare". L'ex capitano dell'Inter non è stato convocato per le prossime gare amichevoli contro Venezuela e Marocco