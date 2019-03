NAPOLI SALISBURGO ANCELOTTI / Il Napoli vince 3-0 e ipoteca i quarti di finale di Europa League. Mister Ancelotti, intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', al termine del match contro il Salisburgo non è apparso, però, totalmente soddisfatto: "E' un buon risultato ma non dobbiamo fare calcoli perché se no si rischia grosso. Abbiamo fatto delle cose bene, altre meno. Insigne out? Ha giocato tutta la partita contro la Juve, contrariamente a Mertens e Milik.."

DIFESA SQUALIFICATA - "Koulibaly? Ha fatto un fallo in uscita che si poteva evitare ma meglio non pensarci. Non sono preoccupato che non ci sia né lui né Maksimovic ma sono preoccupato degli scompensi avuti nel finale"

LIMITI - "Abbiamo preso dei rischi evitabili nel finale. E' stato bravo Meret, sul 3-0 devi gestire meglio ed evitare di essere preso di infilata. Se siamo messi bene dietro siamo impenetrabili. Nel finale bisogna aspettare, il Salisburgo ha tanto ritmo"

ESPERIENZA - "Il calcio è soprattutto qualità ma anche sacrificio, attenzione, furbizia e intelligenza, fattori che dobbiamo migliorare."

TRASFERTA - "L'ultima trasferta abbiamo vinto 4-0, è stato un segnale positivo...

Giovedì servirà fare un gol se no si rischia..."

LUPERTO - "E' un giocatore molto affidabile anche se ha giocato poco. Domenica magari testiamo i centrali... Abbiamo recuperato Chiriches"

RIMPIANTO CHAMPIONS - "Ci sono state partite incredibili, se fossi stato il tecnico del Psg forse mi sarei buttato da un ponte (sorride, ndr.)"

CONFERENZA STAMPA - Mister Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa, dove erano presenti gli inviati di Calciomercato.it, al termine del match del San Paolo: "Abbiamo fatto molto bene contro una squadra pericolosa come il Salisburgo. Il risultato poteva essere anche più rotondo, ma siamo soddisfatti. Abbiamo evitato un gol subito che avrebbe potuto complicarci la vita al ritorno. Meret ha fatto molto bene, Koulibaly e Maksimovic invece sono stati ingenui in occasione del giallo che ora non li vedrà a Salisburgo al ritorno. I centrali li abbiamo, a meno di grosse sorprese ci saranno Chiriches e Luperto. Ci sono stati alcuni errori nella seconda parte di gara, non dovremo fare calcoli ora. Nel finale eravamo stanchi e abbiamo sofferto il ritmo degli avversari. Il primo gol è di Milik ma Mertens ha fatto una grande giocata, se Dries avesse anche segnato parleremmo di una gara straordinaria. La squadra sta mostrando personalità, stasera abbiamo fatto un passo indietro a livello difensivo e dobbiamo sistemare le cose in fretta".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui