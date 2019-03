EUROPA LEAGUE NAPOLI SALISBURGO MERET / C'è anche Alex Meret tra i migliori in campo di Napoli-Salisburgo. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il portiere azzurro ha commentato il match del 'San Paolo': "Abbiamo disputato un'ottima partita, soprattutto nel primo tempo siamo stati molto bravi ad indirizzarla sui binari giusti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nel secondo tempo siamo un po' calati, ma era fondamentale non subire gol e ci siamo riusciti. Sono molto contento. Domenica contro lami è dispiaciuto molto lasciare in dieci i miei compagni e volevo riscattarmi. L'espulsione? È stato un episodio di gioco e può capitare. Abbiamo cancellato subito la partita di domenica e guardato avanti". Infine, sulla Nazionale: "Le chiamate in Nazionale sono sempre un orgoglio e se arriveranno sarà un grande piacere".