Europa League, i risultati della serata: Sarri non sbaglia, ok il Valencia

EUROPA LEAGUE CHELSEA DINAMO KIEV SARRI / L'Italia del calcio sorride non solo per il successo netto del Napoli per 3-0 contro il Salisburgo ma anche per la vittoria di Maurizio Sarri.

Il tecnico azzurro con il suoha battutola, nell'andata degli ottavi di finale di, grazie alle reti di. Con la doppietta iil Valencia ha, invece, avuto la meglio del Krasnodar

Chelsea-Dinamo Kiev 3-0: 17' Pedro, 65' Willian, 90'Hudson-Odoi

Valencia-Krasnodar 2-1: 12' e 24'Rodrigo, 63' Claesson (K)

Napoli-Salisburgo 3-0

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui