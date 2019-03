EUROPA LEAGUE NAPOLI SALISBURGO / Il Napoli travolge il Salisburgo e si assicura i quarti di finale di Europa League. Subito uno-due azzurro in avvio con Milik e Fabian Ruiz. Nel secondo tempo l'autogol di Onguene e un ottimo Meret fissano il risultato sul 3-0.

Unica nota negativa della serata sono i due gialli rimediati da, che salteranno per squalifica il match di ritorno. Sarà dunque emergenza in difesa per Carlo. Il risultato, però, rassicura.

NAPOLI-SALISBURGO 3-0

10' Milik (N), 18' Fabian Ruiz (N), 58' aut. Onguene (N)

