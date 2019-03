Eintracht-Inter, Asamoah: "Fatto fatica ma massima fiducia!"

EINTRACHT INTER ASAMOAH / Finisce 0-0 Eintracht-Inter.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Al termine del match, disputatosi in Germania, ha parlato Asamoah: "É stata una partita dura, non era facile giocare in un ambiente come quello di stasera - si legge sul sito ufficiale del club - Abbiamo avuto buone occasioni nel primo tempo, nel secondo loro hanno avuto un atteggiamento più offensivo e abbiamo fatto più fatica a mantenere il possesso palla. Lo 0-0 è un risultato buono che ci permetterà di giocarci la qualificazione in casa. Purtroppo dovrò saltare il match di ritorno per squalifica ma ho massima fiducia nei miei compagni"