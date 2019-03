Pagelle Napoli-Salisburgo: i voti del primo tempo

PAGELLE NAPOLI SALISBURGO / Partenza shock al San Paolo per il Napoli, che rischia subito di prendere gol, con Wolf che grazia Meret dal limite. Ma bastano 6-7 minuti agli azzurri per salire in cattedra e al 10' arriva la prima rete grazie a Milik, che salta perfino il portiere prima di depositare in rete. Raddoppio facile facile grazie a una bella conclusione di Fabi‡n Ruiz, servito bene da Callejon.

Difesa austriaca rivedibile, parecchi errori soprattutto da Ramalho.



NAPOLI

Meret 6,5

Hysaj 6

Maksimovic 6

Koulibaly 6,5

Mario Rui 6

Callejon 6,5

Allan 6,5

Fabian 7

Zielinski 6,5

Milik 7

Mertens 6

All. Ancelotti 7



SALISBURGO

Walke 5,5

Lainer 5,5

Ramalho 5

OnguenÈ 5,5

Ulmer 5,5

Schlager 5

Samassekou 5,5

Junuzovic 5,5

Wolf 6

Daka 6

Dabbur 5,5

All. Rose 5

Arbitro Kulbakov 6

