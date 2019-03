EINTRACHT INTER SPALLETTI / Pareggio in Germania per l'Inter di Luciano Spalletti. Il tecnico dei nerazzurri ha commentato lo 0-0 contro l'Eintracht: "Sono tanti mesi che si parla delle stesse cose - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Abbiamo fatto una grande partita. Migliora Cedric? E' un discreto calciatore, che sa fare un po' tutto. Ha due piedi con cui ci si può costruire gioco ma manca di fisicità. All'estero le squadre sono costruite fisicamente con palle che viaggiano per aria e non andiamo in difficoltà".

BROZOVIC - "Per me lo sa battere, come Perisic e Politano; giocatori che sanno benissimo calciare dagli 11 metri, poi si può anche sbagliare.

Poi in partite difficili, dove siamo pochi come calciatori, si va a scegliere anche in base alle sensazioni. Lui ha voluto batterlo convinto, è giusto così"

PERISIC - "Ha un affaticamento all'adduttore, si pensa di averlo sostituito per tempo. Lui è un cavallo di quelli veri e i problemi muscolari lo assorbisce facilmente. Gli auguri li hanno fatti tutti? Sì, ho chiesto ai giocatori di farmeli dopo la partita però... visto che porta male"

ICARDI - "Può essere convocato contro l'Eintracht? Non mi arrabbio... (sorride, ndr.) c'è Marotta che sa tutte le cose, è giusto parlare con chi ha avuto un contatto e sanno le cose. Come ha risposto a me lo sapete, Icardi non era a disposizione perché c'aveva male..."

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui