EUROPA LEAGUE RISULTATI OTTAVI DI FINALE ARSENAL / Pesante ko dell'Arsenal di Emery. I Gunners, passati in vantaggio a Rennes per la rete di Iwobi, sono rimasti in 10, subendo così il 3-1 finale. Nella serata dei primi match d'andata degli ottavi di finale di Europa League sconfitte anche per il Benfica, a Zagabria contro la Dinamo, e per lo Zenit contro il Villarreal.

Non va oltre il pari invece il(2-2 contro lo Slavia Praga). L'unico 0-0 è quello dell'Inter a Francoforte. Ecco tutti i risultati dei match delle 18.55:

Eintracht-Inter 0-0

Dinamo Zagabria-Benfica 1-0: 38' Petkovic

Rennes-Arsenal 3-1: 4' Iwobi (A), 42' Bourigeaud, 65' autogol Monreal, 88' Sarr

Siviglia-Slavia Praga 2-2: 1' Ben Yedder, 25' Stoch (SP), 28' El Haddai, 39' Kral (SP)

Zenit-Villarreal 1-3: 33' Iborra, 35' Azmoun (Z), 64' Moreno, 71' Morlanes

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui