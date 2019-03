EINTRACHT FRANCOFORTE INTER SPALLETTI INFORTUNIO PERISIC/ L'Inter, in attesa degli esami medici, perde un pezzo importante dell'attacco. Si tratta di Ivan Perisic, esterno offensivo dei nerazzurri, che ha accusato un problema all'inguine all'inizio della ripresa che l'ha costretto a lasciare il campo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Al suo posto è entrato Antonio. Tegola non da poco per Lucianoche, in vista del tour de force prima della sosta, rischia di trovarsi senza i suoi due elementi principi del reparto avanzato. Per le ultime notizie sull'Europa League---> clicca qui!