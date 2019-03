EINTRACHT INTER ASAMOAH / Non un inizio di gara positivo per l'Inter: la squadra di Spalletti contro l'Eintracht Francoforte ha fallito un calcio di rigore con Brozovic (parata di Trapp) e pochi minuti dopo si è vista ammonire Asamoah.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il ghanese era tra i diffidati della formazione nerazzurra: il giallo per lui significa squalifica certa e assenza nella gara di ritorno. Intorno al 32' minuto inoltre, ancheha ricevuto una sanzione disciplinare dall'arbitro, beccandosi un'ammonizione che costringerà l'argentino a saltare il match di San Siro e, con Icardi ancora ai box, l'Inter potrebbe essere in totale emergenza in attacco.