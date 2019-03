PAGELLE TABELLINO EINTRACHT FRANCOFORTE INTER / Termina 0-0 il primo round degli ottavi di finale di Europa League tra Eintracht Francoforte e Inter. Nerazzurri meglio nel primo tempo, padroni di casa nella ripresa. Male Brozovic, che fallisce un calcio di rigore, e Perisic. Ecco i voti del match.

EINTRACHT FRANCOFORTE

Trapp 7 - Mette la sua firma sul match respingendo il rigore di Brozovic. Sempre lucido e preciso negli interventi.

Hasebe 6 - Attento e ordinato nella propria area di rigore. Non si ricordano suoi errori.

Hinteregger 6,5 - Guida la difesa con grande sicurezza, controllando in marcatura Lautaro Martinez.

Ndicka 6 - Si disimpegna con buona applicazione e diligenza. Bene anche nel gioco aereo.

Da Costa 5,5 - Quasi mai incisivo sull'out di destra nonostante un Perisic piuttosto sottotono che non lo impegna nella propria metà campo.

Rode 5 - È spesso in ritardo in mezzo al campo e costretto al fallo. Graziato dal direttore di gara in diverse occasioni. Dal 77' Willems 6 - Entra e garantisce maggiore freschezza in mezzo al campo nei minuti finali.

Fernandes 6 - Causa il calcio di rigore, comunque dubbio, successivamente fallito da Brozovic, ma è prezioso davanti alla difesa in interdizione e nella gestione della palla.

Kostic 6,5 - Si accende nella ripresa rendendosi il più incisivo dei suoi. D'Ambrosio è in costante affanno in marcatura su di lui.

Gacinovic 6 - Cresce col passare dei minuti dopo un primo tempo piuttosto sottotono. Ottima gestione della palla tra le linee avversarie.

Haller 5,5 - Tanta corsa e movimenti alla ricerca della palla, ma non è mai pericoloso dalle parti di Handanovic. Dall'80' Paciencia s.v.

Jovic 6 - Lotta e fa a sportellate con i centrali nerazzurri, svolgendo un ottimo lavoro per i propri compagni nonostante i pochi palloni giocabili nell'area di rigore avversari.

All. Hutter 5,5 - Viene allontanato nel momento di maggiore spinta della sua squadra, per un presunto calcio di rigore che non sembra esserci. Nel primo tempo meglio l'Inter.

INTER

Handanovic 6 - Sempre attento e preciso, in una serata in cui non è chiamato agli straordinari.

D'Ambrosio 5 - Perde diverse palle pericolose in uscita e nella ripresa soffre tremendamente la maggiore velocità di Kostic.

Gara da dimenticare.

de Vrij 6,5 - Prestazione maiuscola per il centrale olandese, che è perfetto in chiusura ed insuperabile nell'uno contro uno.

Skriniar 6 - È meno dominante del solito, ma comunque efficace a protezione della propria area di rigore.

Asamoah 5,5 - Qualche imprecisione di troppo in fase di possesso, un giallo pesante che gli costerà il match di ritorno e un vistoso calo nella ripresa.

Vecino 5,5 - È poco coinvolto in mezzo al campo e quasi mai in partita. Meno presente del solito anche in zona d'attacco.

Brozovic 5 - Pesa il rigore fallito nel primo tempo: la traiettoria è debole e piuttosto prevedibile. Errore, quello del croato, che rischia di pesare come un macigno in ottica qualificazione.

Politano 6 - Tra i più vivaci e propositivi dei suoi: è l'unico a puntare il diretto avversario e a creare diverse situazioni pericolose. Anche lui, però, cala nella ripresa.

Borja Valero 6 - Gestisce la palla con buona tecnica e semplicità, facendo respirare la squadra in diverse occasioni. Dal 79' Cedric s.v.

Perisic 5 - Lascia il campo per infortunio dopo quasi 60 minuti piuttosto deludenti. Non è mai incisivo nell'uno contro uno sull'out di sinistra. Dal 58' Candreva 5,5 - Si fa ammonire dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo e non riesce ad incidere nei circa 30 minuti in cui è chiamato in causa.

Lautaro Martinez 6 - È isolato tra i difensori avversari per tutta la ripresa, ma riesce comunque ad impreziosire la sua prestazione con il rigore procuratore nel primo tempo. Generoso.

All. Spalletti 6 - I nerazzurri accusano un vistoso calo nella ripresa dopo un buon primo tempo. Pesa l'opportunità dagli undici metri non sfruttata da Brozovic.

Arbitro: Collum 5,5 - Dubbio il calcio di rigore concesso all'Inter: il contatto Fernandes-Lautaro c'è, ma piuttosto lieve. Inoltre, ha una gestione dei cartellini piuttosto rivedibile.

TABELLINO

EINTRACHT FRANCOFORTE-INTER 0-0

Eintracht Francoforte (3-4-1-2): Trapp; Hasebe, Hinteregger, Ndicka; Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic. All. Hutter

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero, Perisic; Lautaro Martinez. All. Spalletti

Arbitro: William Collum (Scozia)

Marcatori: -

Ammoniti: 4' Kostic (E), 24' Asamoah (I), 33' Lautaro Martinez (I), 53' Hasebe (E), 59' Candreva (I), 82' Fernandes (E)

Espulsi: -

Note: 21' rig. sbagliato Brozovic (I)

