Grazie @MisterDiFra . Se il fenomeno spagnolo non gli avesse smontato la squadra... purtroppo ha pagato soprattutto le colpe di altri. A differenza del suo predecessore, con lui davvero non escludiamo un ritorno... con un ds normale stavolta. #GrazieDiFra

Non dimenticheremo mai di quella notte magica in Champions! Grazie di tutto mister e in bocca al lupo!