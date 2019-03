EINTRACHT INTER ZANETTI ICARDI / Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato a 'Sky' prima della gara di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, andata degli ottavi di finale. Il numero due nerazzurro ha affermato: "C'è un bell'ambiente, sarà una partita bella da giocare: mi piacerebbe giocare gare come questa.

Sarà molto difficile, loro pressano bene, hanno velocità, vorranno fare la partita e dovremmo stare attenti".

INCONTRO ICARDI - "Il dialogo è sempre la strada giusta. Vediamo nei prossimi giorni, se c'è questa apertura ben venga: vedremo cosa accadrà nei giorni che arriveranno".

IMPORTANZA EUROPA LEAGUE - "E' importantissimo vincere in Europa, ti confronti con squadre valide, con grandi ambiente. Vincere in Europa ti dà la forza di crescere come gruppo e ti dà la consapevolezza di un percorso iniziato in ritiro".

SAN SIRO - "Per me è uno stadio storico: per chi ha avuto la fortuna di scendere in campo a San Siro è un'emozione, mi dispiacerebbe lasciare questo stadio".

