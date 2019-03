CALCIOMERCATO JUVENTUS PIROE / Non solo campioni affermati come Ramsey: la Juventus guarda anche al mercato dei parametri zero a livello giovanile e mette gli occhi su Joel Piroe, ventenne attaccante del Psv Eindhoven, in scadenza di contratto a giugno.

Come riferisce 'Sky', Paratici ha mandato gli scout del club bianconero a visionare il calciatore che in stagione si è fatto valere con la squadra giovanile realizzando 12 reti tra campionato e Champions. Sul talento olandese si sono mossi ancheed, mentre il Psv sta provando a convincerlo a rinnovare il contratto: per strappare il sì di Joel Piroe, il club olandese ha anche offerto la fascia di capitano della squadra B, ma al momento la trattativa per il prolungamento non è decollata. Così si sono accesi i riflettori della Juventus, pronti a portare in Italia il calciatore a parametro zero.